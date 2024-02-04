«Аталанта» обыграла «Лацио», Миранчук был заменён во втором тайме

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч будет обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте Шарль Де Кетеларе с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где Джорджио Скальвини головой сделал скидку в центр, откуда Марио Пашалич первым касанием принял мяч на грудь, а вторым, положив корпус, в падении расстрелял Ивана Проведеля. Перед перерывом, на 43-й минуте Де Кетеларе упрочил преимущество, забив с пенальти.

На 76-й минуте Джанлука Скамакка покатил направо на Де Кетеларе, Шарль несколько раз качнул Пеллегрини и из пределов штрафной пробил низом в ближний угол. А на 84-й минуте Чиро Иммобиле отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился в матче с первых минут и был заменён на 64-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

На данный момент после 22 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 39 очками. «Лацио» находится девятом месте с 34 очками.