Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» обыграла «Лацио», Миранчук был заменён во втором тайме

«Аталанта» обыграла «Лацио», Миранчук был заменён во втором тайме
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и римский «Лацио». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Матч будет обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте Шарль Де Кетеларе с левого фланга навесил на дальнюю штангу, где Джорджио Скальвини головой сделал скидку в центр, откуда Марио Пашалич первым касанием принял мяч на грудь, а вторым, положив корпус, в падении расстрелял Ивана Проведеля. Перед перерывом, на 43-й минуте Де Кетеларе упрочил преимущество, забив с пенальти.

На 76-й минуте Джанлука Скамакка покатил направо на Де Кетеларе, Шарль несколько раз качнул Пеллегрини и из пределов штрафной пробил низом в ближний угол. А на 84-й минуте Чиро Иммобиле отыграл один мяч, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился в матче с первых минут и был заменён на 64-й минуте, не отметившись голевыми действиями.

На данный момент после 22 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на четвёртой строчке с 39 очками. «Лацио» находится девятом месте с 34 очками.

Италия - Серия А . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 1
Лацио
Рим
1:0 Пашалич – 16'     2:0 Де Кетеларе – 43'     3:0 Де Кетеларе – 76'     3:1 Иммобиле – 84'    
Турнирная таблица Серии А сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android