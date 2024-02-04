Сын Высоцкого рассказал, с какими футболистами дружил его отец

Никита Высоцкий, сын советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого, рассказал, с какими известными спортсменами поддерживал дружеские отношения его отец.

«Он не был фанатом, но во многом из-за хоккея болел за ЦСКА. Он и с Харламовым дружил, насколько было возможно таким занятым и востребованным людям дружить. У него отец военный, сам из военной семьи, так что [болел] за ЦСКА. Хотя, когда его спрашивали про любимый клуб, он говорил, такого нет. Он дружил также с Блохиным из киевского «Динамо». Он и с [Леонидом] Буряком (футболист сборной СССР — Прим. «Чемпионата») дружил, он был доброжелательным человеком, спорт понимал и любил», — приводит слова Высоцкого ТАСС.

Напомним, Владимир Высоцкий ушёл из жизни 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Высоцкий является лауреатом Государственной премии СССР.