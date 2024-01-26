Сергей Шавло: против «Спартака» в СССР все четыре московских клуба бились насмерть

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло вспомнил, как играли с красно-белыми московские команды в СССР.

«У Бескова был другой подход как в игровом плане, так и в подборе футболистов. Лобановский брал сливки со всей Украины — если кто-то заиграл, всех забирали. По-другому было нельзя. Но для нас была проблема везде — против «Спартака» все четыре московских клуба бились насмерть. На Украине было то же самое, ещё и двойные премиальные за победу. Нам было очень сложно. Не было в обойме 25 игроков, как сейчас — максимум 16, и из них половина ещё за сборную играла.

Нагрузка была серьёзная. Сейчас футболисты по 40 матчей проводят, а мы — по 60, а то и по 70. У нас не было здоровенных дядин, которые могли это выдержать. Константин Иванович — единственный тренер, кто воспитал столько игроков. Я благодарен ему», — рассказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.