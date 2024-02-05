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«Лион» одолел «Марсель» и покинул зону вылета французской Лиги 1

«Лион» одолел «Марсель» и покинул зону вылета французской Лиги 1
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Завершился центральный матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались принципиальные соперники — «Лион» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск.

«Лиону» удалось добыть важную победу с минимальным счётом — 1:0. Единственным голом в матче отметился нападающий Александр Ляказетт, поразивший ворота «Марселя» на 37-й минуте. На большее команды не сподобились — 1:0.

После сегодняшнего матча «Лион» покинул зону вылета, поднявшись на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 19 очков после 20 матчей. «Марсель», в свою очередь, находится на восьмой строчке, заработав 29 очков после 20 игр.

Франция - Лига 1 . 20-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Ляказетт – 37'    
Турнирная таблица Лиги 1 - 2023/2024
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