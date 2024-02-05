Анчелотти отреагировал на упущенную победу «Реала» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Мы провели хороший матч, контролировали игру, но нам не повезло и мы пропустили в концовке. «Реал» в этом сезоне выиграл много встреч благодаря голам на последних минутах, нам не стоит винить себя. Мы лидируем в таблице. Не стоит волноваться, команда в порядке и показывает хороший футбол. Это даёт мне уверенность в нашем будущем», — приводит слова Анчелотти AS.

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Напомним, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» сыграли вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1.

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

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