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Анчелотти отреагировал на упущенную победу «Реала» в матче с «Атлетико»

Анчелотти отреагировал на упущенную победу «Реала» в матче с «Атлетико»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный исход матча 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико» (1:1).

«Мы провели хороший матч, контролировали игру, но нам не повезло и мы пропустили в концовке. «Реал» в этом сезоне выиграл много встреч благодаря голам на последних минутах, нам не стоит винить себя. Мы лидируем в таблице. Не стоит волноваться, команда в порядке и показывает хороший футбол. Это даёт мне уверенность в нашем будущем», — приводит слова Анчелотти AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, завершился матч 23-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». «Сливочные» сыграли вничью с подопечными Диего Симеоне со счётом 1:1.

После результата данного матча «Реал» набрал 58 очков и занимает первое место в таблице. «Атлетико» же после аналогичного количества матчей в Ла Лиге заработал 48 очков и расположился на четвёртой строчке.

Испания - Примера . 23-й тур
04 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Диас – 20'     1:1 М. Льоренте – 90+3'    
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