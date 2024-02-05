Абсолютно нелогичное дерби «Реала» и «Атлетико»

Количество травм у «Реала» стало совсем неприличным. Это особенно касается центральных защитников. Помимо Милитао и Алабы, выбыл ещё и Рюдигер, поэтому на этот раз в основе вышли Начо и Карвахаль. На предматчевой разминке повреждение получил ещё и Винисиус! Было объявлено, что его заменит Хоселу, а в конце концов на поле оказался Браим Диас.

И сюрприз, сюрприз! Угадайте, кто оказался лучшим у «Реала»? Именно Диас раскрепощённо разгонял атаки хозяев. Действовал настолько смело (в том числе играл пяткой и прокидывал мяч между ног соперникам), что выглядел словно стабильный игрок основы. Что касается гостей, то они предпочитали играть с низкой линией обороны. Часто все футболисты «Атлетико» оборонялись на своей трети поля, а иногда даже вжимались в штрафную.

Показалось, что это в какой-то степени и сгубило команду Симеоне. Вроде на контратаках играть удобно, но их практически не было. Зато в своей штрафной игроки «Атлетико» иной раз помогали соперникам. Гол «Реала» получился удивительным. Хозяева дважды обыгрались в пас с игроками «Атлетико». Получилась комбинация «Реала» в одно касание, в которой поучаствовали Сауль и Коке. Последний ассистировал Диасу.

«Реал» — «Атлетико» — 1:1 Фото: Angel Martinez/Getty Images

Сразу после этого «Атлетико» разыграл угловой и Витсель почти забил, но глобально первый тайм остался за «Реалом». А сразу после перерыва гости сравняли счёт – отличился Савич. Однако VAR обнаружил офсайд – Сауль действительно находился вне игры и мог влиять на Лунина.

Фото: Кадр трансляции

Во втором тайме Беллингем три раза претендовал на пенальти, но судья не стал указывать на «точку» (хотя в первом случае имелись все основания). Кроме того, «Реал» запорол контратаку – четыре нападающих против двух защитников. А на 71-й минуте всё тот же Браим Диас почти сотворил самый красивый гол тура. В штрафной прокинул мяч между ног Эрмосо, а потом на замахе убрал Витселя, но чуть-чуть не попал в дальний угол.

У «Атлетико» шансы вознкали, но реже и не такие явные. Если уж что-то и получалось создать, то Лунин справлялся. В том числе после хитрого удара Гризманна пяткой. Похоже, Кепа окончательно проиграл конкуренцию за звание основного вратаря при отсутствии травмированного Куртуа.

«Реал» — «Атлетико» — 1:1 Фото: Angel Martinez/Getty Images

И когда уже казалось, что «Реал» уверенно забрал три очка, «Атлетико» умудрился сравнять счёт. Депай скинул мяч головой, а Льоренте пробил под перекладину – 1:1. Дерби завершилось вничью, хотя хозяева выглядели лучше весь матч.

«Реал» снова опережает «Жирону» на два очка. В следующем туре эти команды играют между собой в Мадриде.