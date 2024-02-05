Экс-тренер «Локомотива» Билич: о России у меня остались лишь тёплые воспоминания

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич заявил, что сохранил только тёплые воспоминания о России.

«У меня остались лишь тёплые воспоминания о России. Да, в футбольной части мы провели плохой сезон. Мне лично не хватало страсти, моим игрокам не хватало страсти, но я работал в отличном клубе. В Москве познакомился с новыми друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Это время стало очень важным для меня как для тренера и человека», — заявил Билич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сербский специалист возглавлял «Локомотив» в период с 2012 по 2013 год. В данный момент Билич работает с саудовским «Аль-Фатехом». В тренерской карьере экс-игрок «Карлсруэ» и «Эвертона» успел поруководить такими командами, как «Бешикташ», «Вест Хэм», «Аль-Иттихад», «Вест Бромвич Альбион», «Уотфорд». Кроме того, серб с 2006 по 2012 год возглавлял сборную Хорватии.