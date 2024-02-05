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Деклан Райс — об Артете: мы очень рады, что он наш тренер

Деклан Райс — об Артете: мы очень рады, что он наш тренер
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

«Он наш менеджер, он живёт на футбольном поле вместе с нами! Микель переживает каждый момент, который происходит в игре, и когда ты как игрок видишь это, то становишься более уверенным в себе. Мы очень рады, что Артета является нашим тренером», — приводит слова Райса Arsenal Buzz в социальной сети X (ранее Twitter).

Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году. Под руководством испанского специалиста «канониры» выиграли Кубок Англии и Суперкубок страны. После 23 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Арсенал» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 49 очков. Деклан Райс присоединился к лондонскому клубу прошлым летом, перейдя из «Вест Хэма».

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