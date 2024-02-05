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Игрок «Крыльев» Витюгов: на «Спартак» в России настраиваются чуть больше, чем на других

Игрок «Крыльев» Витюгов: на «Спартак» в России настраиваются чуть больше, чем на других
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов назвал принципиальных соперников для свей команды в чемпионате России, на матчи с которыми не нужно дополнительно настраиваться.

«Спартак» не для меня принципиальный соперник, это в принципе так сложилось. На «Спартак» в России настраиваются чуть больше, чем на другие команды. На «Зенит» после нескольких чемпионств подряд есть некоторый настрой тоже. Это те игры, на которые не нужно себя как-то специально настраивать.

В целом можно выделить все команды с приставкой «топ»: «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Краснодар». На данный момент это самые главные у нас команды, от них всегда ждут большего, чем от условного «Ростова», который тоже показывает хороший футбол, но результаты сейчас не очень идут», — приводит слова Витюгова Metaratings.

26-летний Витюгов является воспитанником академии московского «Чертаново». За самарские «Крылья Советов» Максим выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах в рамках РПЛ, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности игрок провёл на поле 769 минут. Также на счету футболиста пять матчей в Кубке России.

Напомним, «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда Игоря Осинькина набрала 29 очков за 18 матчей. Лидирует в РПЛ «Краснодар», у которого 38 очков.

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