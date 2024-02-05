«Зенит» объявил состав на матч Кубка равноправия с «Аль-Духаилем»

Сегодня, 5 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль». Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия Кубок равноправия 05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Аль-Духаиль Доха, Катар Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Фернандес, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

Напомним, 1 февраля в рамках первого матча Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.