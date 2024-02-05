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«Зенит» объявил состав на матч Кубка равноправия с «Аль-Духаилем»

«Зенит» объявил состав на матч Кубка равноправия с «Аль-Духаилем»
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Сегодня, 5 февраля, состоится матч Кубка равноправия, в котором встретятся российский «Зенит» и катарский «Аль-Духаиль». Команды будут играть на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Начало игры — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок равноправия
05 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Аль-Духаиль
Доха, Катар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Фернандес, Барриос, Коваленко, Клаудиньо, Педро, Артур, Кассьерра.

Напомним, 1 февраля в рамках первого матча Кубка равноправия китайский «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 1:0.

«Аль-Духаиль» проводит не лучший сезон в чемпионате Катара. Он располагается на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Красные рыцари» набрали всего 17 очков в 12 встречах, выиграв пять матчей и в стольких же уступив. Команда потерпела поражения в четырёх последних официальных встречах подряд, с учётом кубковой игры.

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