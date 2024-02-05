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Чанов: Дивеев — ключевой футболист ЦСКА, его потеря сильно сказалась на качестве игры

Чанов: Дивеев — ключевой футболист ЦСКА, его потеря сильно сказалась на качестве игры
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о роли Игоря Дивеева в игре армейской команды. По его мнению, без основного защитника, который выбыл из-за травмы, качество игры ЦСКА понизилось. Чанов считает, что после возвращения Дивеева на поле игра красно-синих улучшится.

«Учитывая тот состав, который сейчас есть у ЦСКА, Дивеев точно является ключевым игроком для армейцев. В этом сезоне центральная зона — главная проблема красно-синих, поэтому потеря такой фигуры, как Дивеев, сильно сказалась на качестве игры команды.

У меня лично связаны большие надежды с возвращением Дивеева в состав армейцев. Конечно, Игорь тоже небезгрешен, что свойственно всем молодым футболистам, но он тот игрок, который необходим обороне ЦСКА», — приводит слова Чанова Legalbet.

Напомним, ПФК ЦСКА завершил первую часть сезона-2023/2024 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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