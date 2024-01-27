Главный врач ЦСКА назвал дату возвращения Дивеева в общую группу

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о процессе восстановления защитника Игоря Дивеева от травмы лодыжки и назвал дату возвращения футболиста в общую группу.

«Всё идёт строго по плану. Игорь действительно выполняет большой объём работы – как на поле с мячом, так и в тренажёрном зале. Теоретически он мог заниматься в группе и на первом сборе, но с некоторыми ограничениями. Мы решили, что лучше сделать это чуть позже, зато никаких ограничений уже не будет.

На 5 февраля у него запланирована последняя интенсивная индивидуальная тренировка. На следующий день Дивеев должен присоединиться к общей группе. Что касается игрового тонуса, то для его набора у футболиста будет более 20 дней. Учитывая его отменные физические кондиции, времени должно хватить», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.