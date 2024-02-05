Семак: Малкома не хватает «Зениту», не часто в Россию приезжает игрок такого уровня

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его команде не хватает бразильца Малкома, который перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» прошлым летом. По словам специалиста, игроки такого уровня редко приезжают в чемпионат России.

«Были рады видеть Малкома, который приехал к нам на сборы по своей инициативе. Конечно, его не хватает, но это жизнь. Не часто к нам в Россию приезжает игрок такого уровня. Но сегодня у нас другие игроки, которые должны делать свою работу хорошо», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Малком посетил зимние учебно-тренировочные сборы «Зенита» с дружеским визитом. На втором сборе сине-бело-голубые в рамках Кубка равноправия сыграют с «Аль-Духаилем» (5 февраля), «Шанхай Шэньхуа» (8 февраля) и «Сантосом» (13 февраля).