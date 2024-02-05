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«Спартак» предлагал Джикии отдать его в аренду с полным сохранением зарплаты

«Спартак» предлагал Джикии отдать его в аренду с полным сохранением зарплаты
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, заявил, что клуб предлагал отдать игрока в аренду.

«В конце прошлого года мы встречались с руководством «Спартака», где нам было сказано, что в январе Георгий получит новый контракт. Сегодня уже 5 февраля ― нового контракта нет. Более того, сейчас никакого предложения по продлению мы не получим. Это стало понятно по итогам встречи, которая состоялась уже здесь – на сборах в Абу-Даби. На ней присутствовали новый спортивный директор клуба и Олег Малышев.

Чем в «Спартаке» объяснили решение не предлагать сейчас контракт? В первую очередь я хочу сказать, что «Спартак» – это великий российский клуб с массой поклонников по всей стране. Поэтому я и хочу внести ясность. С одной стороны, я готов принять извинения и доводы руководства «Спартака» за то, что они не выполнили обещания. С другой – мне тяжело это сделать, потому что Георгий – это личность, лидер. Он имеет влияние на команду, на российский костяк.

Посыл руководства был таким, что они премного благодарны Джикии и понимают его значимость. В связи с этим они были готовы рассмотреть все возможные варианты. Было предложение даже отдать Джикию в аренду до конца сезона с полным сохранением зарплаты», — сказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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