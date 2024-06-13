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Защитник Испании Лапорт может пропустить стартовый матч Евро-2024 с Хорватией

Защитник Испании Лапорт может пропустить стартовый матч Евро-2024 с Хорватией
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт может пропустить матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Хорватии. Об этом сообщила Marca.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Лапорт отсутствовал на тренировке сборной Испании. Отмечается, что футболист страдает от мышечного дискомфорта, который вынудил его провести специальную работу по восстановлению.

В последней товарищеской встрече с Северной Ирландией он сыграл 38 минут во второй половине матча.

Сборные Испании и Хорватии встретятся в субботу, 15 июня. Команды будут играть на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Кроме этих команд, в группе В также сыграют Италия и Албания.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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