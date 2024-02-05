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«Норманн получил то, что заслуживает». Аршавин — о решении ФИФА в пользу «Ростова»

«Норманн получил то, что заслуживает». Аршавин — о решении ФИФА в пользу «Ростова»
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о ситуации с экс-полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном.

«Полный беспредел устраивать не стали. Норманн получил то, что заслуживает, потому что он нарушил правила контракта. Правильное решение. Главное — получить деньги. Даже если деньги найдут, то как их перевести? Начнётся тягомотина. В итоге Норманн будет играть, деньги, положенные «Ростову» вроде есть, но у самого «Ростова» их нет. Как бы вот так не получилось», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, ФИФА обязала бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, ныне выступающего за саудовский «Аль-Раед», выплатить ростовскому клубу € 2,9 млн за необоснованный досрочный разрыв контракта. Кроме того, если норвежец не заплатит клубу РПЛ, он будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги.

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