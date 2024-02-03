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ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» € 2,9 млн за необоснованный разрыв контракта

ФИФА обязала Норманна выплатить «Ростову» € 2,9 млн за необоснованный разрыв контракта
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Международная федерация футбола (ФИФА) обязала бывшего полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, ныне выступающего за саудовский «Аль-Раед», выплатить ростовскому клубу € 2,9 млн за необоснованный досрочный разрыв контракта. Об этом сообщает Nettavisen.

По информации источника, если норвежец не заплатит клубу РПЛ, он будет дисквалифицирован до тех пор, пока «Ростов» не получит деньги.

Подчёркивается, что вердикт по этому делу не был единогласным и некоторые ответственные за принятие данного решения встали на сторону Норманна.

Напомним, 9 августа 2023 года норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. В конце ноября ФИФА признала, что Норманн не имел права разрывать контракт с футбольным клубом «Ростов».

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