«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы в стиле «Терминатора»

«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы из турецкого «Аланьяспора» в стиле «Терминатора».

Смотреть видео можно в VK-группе «Сочи».

Отмечалось, что это будет аренда и в соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

Кордова является воспитанником венесуэльского «Каракаса», откуда перебрался в «Аугсбург». Нападающий отдавался в аренду в «Арминию» и «Солт-Лейк», а в феврале 2023 года перебрался в «Ванкувер», однако в сентябре присоединился к турецкой команде.

В нынешнем сезоне 26-летний Серхио Кордова провёл 21 матч, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.