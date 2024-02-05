Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы в стиле «Терминатора»

«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы в стиле «Терминатора»
Аудио-версия:
Комментарии

«Сочи» объявил о переходе нападающего Серхио Кордовы из турецкого «Аланьяспора» в стиле «Терминатора».

Смотреть видео можно в VK-группе «Сочи».

Отмечалось, что это будет аренда и в соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

Кордова является воспитанником венесуэльского «Каракаса», откуда перебрался в «Аугсбург». Нападающий отдавался в аренду в «Арминию» и «Солт-Лейк», а в феврале 2023 года перебрался в «Ванкувер», однако в сентябре присоединился к турецкой команде.

В нынешнем сезоне 26-летний Серхио Кордова провёл 21 матч, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
В «Сочи» подтвердили переход нападающего «Аланьяспора» Кордовы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android