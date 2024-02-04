В «Сочи» подтвердили переход нападающего «Аланьяспора» Кордовы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о переходе нападающего турецкого «Аланьяспора» Серхио Кордовы.

«Дайте немножко времени, и мы сможем сказать официально. Правда в этих словах есть», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что «Сочи» арендует нападающего сборной Венесуэлы у «Аланьяспора». Отмечалось, что в соглашении будет предусмотрена опция выкупа прав на футболиста летом 2024 года.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 26-летний Серхио Кордова провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил одну голевую передачу.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.