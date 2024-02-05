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Тренер ЦСКА Федотов рассказал, когда в команду вернутся Файзуллаев и Келлвен

Тренер ЦСКА Федотов рассказал, когда в команду вернутся Файзуллаев и Келлвен
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, когда в команду вернутся полузащитник Аббосбек Файзуллаев и защитник Келлвен.

«Например, у Аббоса после окончания первой части сезона было четыре дня отдыха, после чего он отправился в сборную Узбекистана. Позавчера его команда завершила выступление на Кубке Азии. После такого напряжённого графика футболисту нужно отдохнуть. К ЦСКА он присоединится на третьем сборе. Келлвена тоже ждём к началу заключительного сбора, так как до 11 февраля он задействован в олимпийской сборной Бразилии», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, сборная Узбекистана на Кубке Азии дошла до стадии 1/4, финала, где проиграла национальной команде Катара (1:1 и 2:3 по серии пенальти). Файзуллаев за весь турнир отметился двумя мячами. Келлвен участвует в предолимпийском турнире, где успел отметиться одной голевой передачей.

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