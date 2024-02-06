Кристоф Галтье: «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов

Главный тренер «Аль-Духаиля» Кристоф Галтье заявил, что «Зенит» — команда уровня Лиги чемпионов.

«Трудная игра для нашей молодой команды. Пытались бороться, но физически это непросто для моих игроков. Тем более многие сейчас не в моём распоряжении. «Зенит» — очень хорошая команда уровня Лиги чемпионов. Если сравнивать эту игру с предыдущей встречей с «Шанхай Шэньхуа», мы пытались лучше играть в защите.

Кого бы выделил из «Зенита»? Много хороших игроков из Латинской Америки, в том числе молодых. Но я бы выделил всю команду, она смотрелась как единое целое», — приводит слова Галтье «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 5 февраля, в матче 1-го тура Кубка равноправия «Зенит» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. На девятой минуте счёт открыл полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо. На 72-й минуте гол забил нападающий «Зенита» Артур.

После одного сыгранного матча Кубка равноправия «Зенит» набрал три очка и занимает второе место в группе, уступая китайскому «Шанхай Шэньхуа» (шесть очков), который провёл на одну игру больше. «Зенит» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» 8 февраля.