«Брентфорд» потерял 26 очков в матчах АПЛ, в которых вёл в счёте по ходу этого сезона

Футбольный клуб «Брентфорд» потерял 26 очков в матчах английской Премьер-лиги, в которых вёл в счёте по ходу этого сезона, — в два раза больше, чем за две предыдущие кампании (23 очка).

Напомним, вчера, 5 февраля, подопечные Томаса Франка уступили «Манчестер Сити» со счётом 1:3 в матче 23-го тура АПЛ. Первый гол в этой встрече забил игрок «пчёл» Ниль Мопе, отличившийся в середине первого тайма. Однако на 48-й минуте «горожане» счёт сравняли, а во втором тайме забили два безответных гола и вырвали волевую победу — 3:1.

«Брентфорд» после 23 туров английской Премьер-лиги располагается на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. От зоны вылета «пчёл» отделяет ровно три очка. «Ман Сити» занимает второе место.