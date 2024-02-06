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Гвардиола отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»

Гвардиола отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. «Брентфорд» очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. Важно находить свободные зоны на краях в таких матчах. Фоден? Он всегда нацелен на гол. Он провёл уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
05 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мопе – 21'     1:1 Фоден – 45+3'     1:2 Фоден – 53'     1:3 Фоден – 70'    
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