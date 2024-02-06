Гвардиола отреагировал на волевую победу «Манчестер Сити» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:1).

«У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. «Брентфорд» очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. Важно находить свободные зоны на краях в таких матчах. Фоден? Он всегда нацелен на гол. Он провёл уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: