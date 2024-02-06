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ЦСКА предлагает Чалову зарплату € 2,5-3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке

ЦСКА предлагает Чалову зарплату € 2,5-3 млн в год, «Зенит» заинтересован в игроке
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Московский ЦСКА предлагает нападающему Фёдору Чалову новый контракт с зарплатой в размере от € 2,5 до € 3 млн в год, сторона футболиста настаивает на сумме в € 4 млн, включая агентские. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, армейцы не готовы платить такие деньги за переподписание контракта со своим воспитанником. Отмечается также, что на представителя форварда ЦСКА вышел «Зенит», однако с сине-бело-голубыми обсуждают только вероятность перехода следующей зимой в статусе свободного агента.

Кроме того, Фёдор Чалов хотел бы, чтобы в новом контракте была прописана сумма отступных — € 6 млн для клубов из Европы. Действующее соглашение российского нападающего с ЦСКА рассчитано до конца декабря 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в € 12 млн.

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