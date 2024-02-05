Созин: если в ЦСКА не договорятся с Чаловым — распишутся, что не умеют удерживать игроков

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин поделился мнением относительно ситуации с контрактом нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который истекает в конце 2024 года.

«Сегодня прочитал новость, что Гинер вызвал Чалова в Москву для переговоров по контракту. Вызвал, когда у команды идёт подготовка, играются товарищеские матчи. Это что получается, если Гинер и Чалов не договорятся, то Фёдор обратно не приедет? Раз Чалова вызвали в Москву, значит, по телефону договориться не получилось. Видимо, по требованиям Фёдора Бабаев не договорился – и в дело вступает серьёзная артиллерия в виде Гинера.

Главное – чем всё закончится. Если уход Карраскаля и Медины можно было объяснить отношениями игроков с тренеров, игровыми качествами, то тут ситуация другая. Если ЦСКА не договорится с Чаловым – распишется, что клуб не умеет удерживать игроков. И это я даже не говорю, что Фёдор – лидер команды, россиянин и её основной нападающий», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 5 февраля, директор по связям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, что Чалов покинул сборы команды, которые проходят в Турции, и улетел в Москву для того, чтобы обсудить новый контракт с красно-синими.