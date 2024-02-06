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Александр Глеб: Головин хорошо вписался бы в «Барселону» или «Арсенал»

Александр Глеб: Головин хорошо вписался бы в «Барселону» или «Арсенал»
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Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны», «Крыльев Советов» и сборной Беларуси Александр Глеб высказался о перспективах российского плеймейкера «Монако» Александра Головина. По его мнению, Головин хорошо вписался бы в игру лондонского «Арсенала» или каталонской «Барселоны».

«Если рассуждать, дорос ли Головин до уровня «Барселоны» и Арсенала», то Александр хорошо вписался бы в эти команды. Футбол «Барсы» и «Арсенала» подходит для него», — сказал Глеб в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в нынешнем сезоне Головин провёл 18 матчей во французской Лиге 1 и стал одним из лидеров «Монако». На счету россиянина пять забитых мячей и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Головина оценивается в € 30 млн.

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