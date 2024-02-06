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Червиченко: «Спартак» захлёстывает новая волна идиотизма. Без Джикии команда посыпется

Червиченко: «Спартак» захлёстывает новая волна идиотизма. Без Джикии команда посыпется
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации с защитником команды Георгием Джикией.

«Спартак» захлёстывает новая волна идиотизма. Абаскаль пытается самоутвердиться, в его возрасте это свойственно. Но утверждаться за счёт того, что сажаешь на лавку лидера и легенду команды последних 10 лет… Нет логики в том, что Абаскаль ставит вместо Джикии такое недоразумение, как Дуарте. Он просто посмешище в сравнении с Георгием.

Сложно сказать, точно ли Джикии не будет в «Спартаке» этим летом. В плане имиджа это очень плохая ситуация для руководства «Спартака». Джикия — не такая легенда, как Тихонов, Титов, Аленичев или Черенков, но за последнее десятилетие это самый значимый игрок «Спартака», символ и легенда клуба. И так его зачехлять — позорно. Если руководство не очнётся, будет печально. Без Джикии команда посыпется и не добьётся никаких успехов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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