«Челси» переманил коммерческого директора «Тоттенхэма»

«Челси» близок к подписанию трудового соглашения с коммерческим директором «Тоттенхэма» Тоддом Клайном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, специалист доработает свой контракт в «Тоттенхэме», после чего сразу присоединится к «Челси». На данный момент функционер формально прекратил сотрудничество со «шпорами», последние дни не участвуя в делах клуба. Отмечается, что коммерческий директор сам решил покинуть «Тоттенхэм». В «Челси» Клайн заменит Тома Глика, об уходе которого с поста было объявлено ещё в октябре.

«Тоттенхэм» нанял Клайна в 2021 году. Одной из главных задач специалиста была продажа прав на переименование «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Функционеру не удалось добиться этого, однако за время его работы «шпоры» смогли значительно увеличить доходы клуба от коммерческой деятельности.