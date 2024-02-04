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«Он не стоит и семи фунтов». Экс-игрок «Тоттенхэма» раскритиковал Мудрика

«Он не стоит и семи фунтов». Экс-игрок «Тоттенхэма» раскритиковал Мудрика
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Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и футбольный эксперт Джейми ОХара раскритиковал игру вингера «Челси» Михаила Мудрика в матче 23-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (2:4). Украинец появился на поле на 72-й минуте и успел отметиться результативной передачей в концовке встречи.

«В «Челси» есть некоторые игроки с долгосрочными контрактами, которых я бы не подписал даже на год. Мудрика покупали за € 70 млн? Сейчас он не стоит и семи фунтов. Он потерял мяч 15 раз после того, как вышел на поле. Просто шок», — приводит слова ОХары Goal.com.

Напомним, Мудрик перешёл в «Челси» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за «синих» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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