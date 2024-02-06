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В агентстве защитника «Шавиша» Коррея заявили о желании футболиста сыграть в РПЛ

В агентстве защитника «Шавиша» Коррея заявили о желании футболиста сыграть в РПЛ
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В агентстве Sferico Sports, представляющим интересы защитника португальского «Шавиша» Жоау Коррея, прокомментировали возможный переход игрока в один из клубов РПЛ. Летом 2023 года в СМИ сообщалось, что несколько клубов чемпионата России проявляли интерес к футболисту.

«Сейчас из России никто не обращался, но Жоау хотел бы попробовать свои силы в РПЛ. Трансфер возможен», — приводит слова представителя агентства «РБ Спорт».

27-летний Коррея — уроженец Португалии, но выступает за сборную Кабо-Верде. Всю свою карьеру Коррея, выступающий на позиции правого защитника, отыграл в Португалии. За «Шавиш» Коррея выступает с лета 2019 года. Его контракт с этой командой истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 700 тысяч.

23 марта 2022 года Коррея дебютировал в составе сборной Кабо-Верде. В трёх товарищеских матчах за национальную команду защитник отдал результативную передачу.

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