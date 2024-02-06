«Ахмат» объявил о трансфере игрока сборной Туниса

Грозненский «Ахмат» официально объявил о переходе центрального защитника сборной Туниса Надера Гандри. Предыдущим клубом футболиста был «Аджман» из ОАЭ. Контракт с игроком подписан на 2,5 года.

28-летний игрок выступал в составе своей национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Надер является чемпионом и обладателем Кубка Туниса, а также обладателем Кубка Бельгии в составе «Антверпена». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 600 тыс.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом».