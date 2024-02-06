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Клинсманн высказался о возможном уходе из сборной Южной Кореи после вылета с Кубка Азии

Клинсманн высказался о возможном уходе из сборной Южной Кореи после вылета с Кубка Азии
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Главный тренер сборной Южной Кореи Юрген Клинсманн высказался о возможном уходе из национальной команды после вылета в полуфинале Кубка Азии от Иордании (0:2).

«Я не планирую уходить. Планирую проанализировать этот турнир и поговорить с южнокорейской федерацией о том, что вышло хорошо, а что не очень. Мы увидели много хорошего. Это команда растёт, и ей всё ещё есть куда расти к следующему чемпионату мира. Впереди нас ждёт много работы», — приводит слова Клинсманна Frans Press.

Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи в феврале 2023 года. С тех пор национальная команда под руководством немецкого специалиста провела 19 матчей, в которых одержала победу в девяти играх, пять раз сыграла вничью и пять встреч проиграла.

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