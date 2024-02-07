Хави Мартинес: Левандовски страдает в «Барселоне» от того, что не получает мяч

Бывший футболист «Баварии» и сборной Испании, а ныне полузащитник «Катара», Хави Мартинес поделился мыслями об игре нападающего «Барселоны» Роберта Левандовски.

«Левандовски страдает от того, что не получает мяч. В «Баварии» у него было несколько споров из-за этого. Он просит мячи вблизи штрафной, где он силён, и если они не приходят к нему, он не может быть на своём уровне», — сказал Мартинес во время трансляции журналиста Джерард Ромеро на платформе Twitch.

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Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 31 матчt во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовского составляет € 20 млн.