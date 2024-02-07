Мартинес — об уходе Хави: в Барселоне и Мадриде пресса убивает тебя

Бывший футболист «Баварии» и сборной Испании, а ныне полузащитник «Катара», Хави Мартинес прокомментировал новость об уходе Хави с поста главного тренера «Барселоны» после окончания нынешнего сезона.

«Я был шокирован, когда Хави объявил о своём уходе. Они (журналисты. — Прим «Чемпионата») были очень жестоки с ним, в Барселоне и Мадриде пресса убивает тебя. Нужно знать, как с этим справляться, иногда это очень трудно. В Германии тренера уважают гораздо больше», — сказал Мартинес во время трансляции журналиста Джерард Ромеро на платформе Twitch.

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Напомним, главный тренер «Барселоны» Хави объявил, что покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Специалист возглавляет клуб с 6 ноября 2021 года. Под его руководством каталонский клуб выиграл два трофея — чемпионат Испании и Суперкубок Испании (оба в сезоне-2022/2023).