Переводчик «Крыльев»: Бранко — неуправляемый! Дрался с охранником, плясал на крыше машины

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с волжанами более 23 лет, рассказал о выходках камерунского легионера самарцев Сержа Бранко.

«Переводить было не тяжело, но вот сработаться с некоторыми было трудно. У нас был Бранко — неуправляемый человек. В любой момент мог что-то выкинуть, что могло повредить команде. Есть старая известная история, как он сел на мяч во время игры с ЦСКА. Раз подрался с охранником у дома. Бранко показалось, что тот его не пускал.

В то время клуб давал некоторым игрокам машины. Так Бранко перед отъездом из России подарил её какой-то девушке — отдал ключи со словами: «Дарю!» Конечно, клубу пришлось у неё забирать авто. Девушка не понимала, что происходит, ведь ключи-то он ей отдал. Была ещё история у него с Лагиевкой. Поляк тогда купил себе новый джип, а Бранко забрался на крышу машины и давай плясать. Конечно, помял всё.

Свои выходки он никак не аргументировал. Иногда приходилось скрашивать при переводе его слова — мог тренеру матом ответить», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Камерунский защитник Серж Бранко выступал за самарские «Крылья Советов» в 2006 и 2007 годах.

Полностью интервью с Алексеем Везеровым читайте на «Чемпионате» в 10:00.