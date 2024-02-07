«Самое быстрое согласование со стороны УЕФА». Митрофанов — о матче России с Сербией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, как в УЕФА был согласован товарищеский матч сборных России и Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

«На моей памяти это было самое быстрое согласование матча со стороны УЕФА. Впрочем, и проверять было нечего: две сборные УЕФА обратились в организацию для проведения игры на территории УЕФА. Что тут думать? Согласились. Босния и Герцеговина? Там иной случай. Босния сама была инициатором матча, мы вели переговоры и устно договорились, но не успели подписать соглашение. Поэтому и обращения в УЕФА не было.

Уверен, что после встречи с Сербией ещё большее количество стран поменяет свою точку зрения относительно возможности проведения игр. Матчи в России — это безопасно, мы умеем их организовывать на высочайшем уровне. К инфраструктуре, мне кажется, ни у кого не должно быть никаких вопросов: ни к транспортной, ни к отельной, а тем более к стадионной. Уверен, всё пройдет на высоком уровне», — приводит слова Митрофанова «Спорт-экспресс».

Сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).