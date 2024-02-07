Переводчик «Крыльев Советов» назвал самых профессиональных легионеров клуба за 23 года

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, назвал самых профессиональных легионеров в истории клуба.

«Наверное, первым был Патрик Овие. Очень профессиональный человек! В то время у нас в клубе были сложности, зарплаты не всегда вовремя платили. Овие был не бедным человеком, говорил, что в футбол играет не за деньги, а просто потому, что ему нравится. Мол, не платят сейчас — заплатят потом. Соуза тоже отличался профессионализмом. А Мэтью Бут, мало того что профи, был ещё и большим интеллектуалом. Читал интересные книги по истории. Когда с ним говорил, было ощущение, что он закончил филфак или журфак. Выделил бы ещё Яна Коллера и Иржи Ярошика», — рассказал Везеров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полностью интервью с Алексеем Везеровым читайте на «Чемпионате» в 10:00.