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Переход Куликова и Рыбчинского из «Локо» в «Торпедо» находится под угрозой срыва

Переход Куликова и Рыбчинского из «Локо» в «Торпедо» находится под угрозой срыва
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Переход полузащитников Даниила Куликова и Дмитрия Рыбчинского из «Локомотива» в «Торпедо» находится под угрозой срыва. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что изначально предполагалось, что футболисты будут арендованы автозаводцами до конца сезона. При этом разницу в зарплате компенсирует «Локомотив». По информации источника, в переговоры вступил новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин, предложив расторжение контракта игроков с «Локомотивом» и моментальное их подписание на 2,5 года. Отмечается, что такой вариант согласовать не получается.

25-летний Дмитрий Рыбчинский в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. На счету 25-летнего Даниила Куликова семь матчей в составе железнодорожников.

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