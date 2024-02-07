«Рубин» объявил об уходе защитника Егора Сорокина

Футбольный клуб «Рубин» объявил о расставании с защитником Егором Сорокиным, стороны расторгли контракт.

28-летний Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. За «Рубин» Егор выступал с 2015 по 2019 год, после чего перебрался «Краснодар», а в 2023-м вернулся в Казань. В нынешнем сезоне футболист провёл два матча в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. Участия в играх Российской Премьер-лиги он не принимал.

Всего на счету футболиста 68 матчей за «Рубин» и семь голов, в составе «Рубина-2» – 17 игр. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сорокина в € 800 тысяч. Казанцы завершили первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на седьмом месте в турнирной таблице.