Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» объявил об уходе защитника Егора Сорокина

«Рубин» объявил об уходе защитника Егора Сорокина
Комментарии

Футбольный клуб «Рубин» объявил о расставании с защитником Егором Сорокиным, стороны расторгли контракт.

28-летний Сорокин — воспитанник петербургского и казанского футбола. За «Рубин» Егор выступал с 2015 по 2019 год, после чего перебрался «Краснодар», а в 2023-м вернулся в Казань. В нынешнем сезоне футболист провёл два матча в рамках Кубка России, не отметившись результативными действиями. Участия в играх Российской Премьер-лиги он не принимал.

Всего на счету футболиста 68 матчей за «Рубин» и семь голов, в составе «Рубина-2» – 17 игр. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сорокина в € 800 тысяч. Казанцы завершили первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона на седьмом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Рахимов назвал позитивные моменты в игре «Рубина» в контрольном матче с «Ардой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android