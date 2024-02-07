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Евгений Бушманов: «Спартаку» нельзя отдавать всё на откуп Абаскалю

Евгений Бушманов: «Спартаку» нельзя отдавать всё на откуп Абаскалю
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Я думаю, что в «Спартаке» такая ситуация не только у Абаскаля, всем тренерам давали достаточно много полномочий. Здесь ничего нового нет. На мой взгляд, ситуация немножко раздута, что у Абаскаля слишком много полномочий. При наличии сильного спортивного директора у клуба должна быть своя позиция, нельзя отдавать всё на откуп главному тренеру», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38).

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