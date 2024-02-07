Экс-ассистент Абаскаля: когда все говорят дерьмо друг про друга, это плохо

Бывший тренер «Базеля» Месут Темель, работавший в швейцарском клубе вместе с Гильермо Абаскалем, высказался о конфликте между наставником «Спартака» и защитником красно-белых Георгием Джикией.

«Иногда везде случаются какие-то конфликтные ситуации. Но надо помнить, что вы все одна команда, нужно общаться и заканчивать такие вещи. В каждом клубе есть стыки, но такие вещи надо подчищать, нужна дисциплина, уважение. Нужно нормально общаться между собой. Нет таких команд, где не возникает внутренних проблем, и если ситуация вырастает в масштабах, силу коллектива как раз показывает то, как быстро удаётся всё разрешить. Но когда все говорят дерьмо друг про друга, это к хорошему не приводит. Всё может быть решено с помощью простого разговора», — приводит слова Темеля издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее агент Джикии Вадим Шпинёв заявил «Чемпионату», что если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль, то никакого нового контракта Джикии со «Спартаком» не будет. В нынешнем сезоне Георгий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.