Доктор Лю: «Спартак» некрасиво поступает с Джикией, так было и с Глушаковым при Каррере

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншен высказался о ситуации Георгия Джикии в московском клубе. По его мнению, защитник не останется в стане красно-белых, и клуб некрасиво поступает по отношению к нему. Доктор Лю считает, что «Спартак» заменил Джикию из-за падения техники и физики.

«Уже полгода шум не сбавляет обороты, его слишком много, и для Джикии это плохо. Он не останется в команде, потому что можно было уже полгода назад продлить контракт. Клуб некрасиво поступает с Георгием. Но это не первый раз: так было и с Глушаковым при Каррере.

Раньше Георгий играл на высоком уровне, и никто его не бросал. Но сегодня техника и физика падает, поэтому «Спартак» его заменил», — приводит слова экс-врача «Спартака» Metaratings.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору». При этом агент Георгия заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Футболист потерял место в основном составе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.