Кечинов: нереально, чтобы Абаскаль влезал в работу спортдиректора «Спартака»

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Вообще, каждый должен заниматься своим делом. Главный тренер — тренировать, ставить игру команде и давать результат. Всем остальным по вертикали, как спортивный директор занимается трансферами, а генеральный директор занимается всей хозяйственной работой. Это всегда было, и нормальные команды с таким подходом как раз таки и добивались результата.

Я не думаю, что Абаскаль прям так влезает в работу спортивного директора. Мне кажется, что это не точная информация. Есть спортивный директор, который занимается трансферами. Естественно, он согласовывает трансферы с главным тренером. Но чтобы главный тренер влезал в работу спортивного директора и занимался всеми трансферными делами — это нереально. Его не хватит на свою основную работу», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.