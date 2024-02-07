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Хайлоев: уровень РПЛ потянул бы каждый игрок из сборной Таджикистана

Хайлоев: уровень РПЛ потянул бы каждый игрок из сборной Таджикистана
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Полузащитник «Тюмени» и сборной Таджикистана Руслан Хайлоев считает, что любой футболист из его национальной команды смог бы закрепиться на уровне Российской Премьер-Лиги. Напомним, Таджикистан дошёл до четвертьфинала Кубка Азии — 2024, где уступил сборной Иордании с минимальным счётом 0:1.

«Кто из сборной Таджикистана смог бы заиграть в РПЛ? Думаю, что каждого из моих партнёров можно взять в РПЛ, если честно. Каждый из сборной Таджикистана индивидуально силён и потянул бы этот уровень. Очень быстрый крайний нападающий Амадони Камолов, два форварда Рустам Соиров и Шахром Самиев смогли бы пригодиться российским клубам. Я могу всех перечислить, потому что каждый игрок подходит», — приводит слова Руслана Хайлоева Metaratings.

В групповом этапе Кубка Азии Таджикистан боролся с Китаем, Катаром и Ливаном, и сумел выйти в плей-офф со второго места в группе. На стадии 1/8 финала была обыграна сборная ОАЭ.

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