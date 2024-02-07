Жена игрока «Спартака» Бальде бросила футболиста из-за частых измен

Симона Гуалтьери, которая является женой футболиста московского «Спартака» Кейта Бальде, выступающего на правах аренды в «Эспаньоле», бросила футболиста из-за многочисленных измен.

«Этот развод — факт, в Италии также рассматривается вопрос о разделе имущества. Мой источник сообщил мне, что это неоспоримо и что Симоне очень грустно. В результате того, что произошло с Вандой, она начала понимать, с каким мужчиной она делит свою жизнь. Это ещё и больно, потому что у них двое детей», — сообщает журналист Хуан Этчегойен.

Сообщается, что Симона узнала об изменах, когда проверила мобильный телефон Бальде. В нём она она обнаружила переписки с другими женщинами. После этого к Симоне обратились ещё несколько девушек, которые признались, что Бальде флиртовал с ними.

Напомним, ранее сообщалось, что у Кейта Бальде был роман с Вандой Нарой, которая является женой нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди.