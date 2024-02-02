«Сейчас это «закрытая история». Салихова — о переходе Бальде в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о трансферах нападающих Кейта Бальде и Шамара Николсона.

«История с Бальде комична и трагична. Якобы ни руководство, ни тренер не знали, что они подписывают четвёртого нападающего «Кальяри», который за два года потерял 30 млн в стоимости и не был никому нужен даже свободным агентом. При этом подписывают на высокую зарплату, наверняка ещё и подписной бонус был, агентские выплаты. К тому же игрок с дисквалификацией, все этому очень удивились. Сейчас это «закрытая история», но контракт-то действующий, и выплаты идут регулярно!

Если не подходил Шамар Николсон, то почему бы сразу не продать его, когда после Ваноли его трансферная стоимость была 9 млн?

Видимо, в новом контракте у Абаскаля не стоит KPI рост стоимости игроков, поэтому можно пафосно, в стиле Моуринью, говорить о «закрытии истории». Хотя, на мой взгляд, это функция спортивного директора: решать, нужен игрок в команде или нет» – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, 28-летний Кейта Бальде перешёл в «Спартак» в статусе свободного агента в августе 2022 года. Сейчас он выступает на правах аренды за испанский «Эспаньол». 26-летний Шамар Николсон перешёл в «Спартак» из «Шарлеруа» в декабре 2021 года. Сообщалось, что сумма трансфера составила около € 10 млн. Сейчас Николсон находится в аренде во французском «Клермоне».