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«ПСЖ» не будет давать комментариев по ситуации Мбаппе, пока игрок не объявит решение клубу

«ПСЖ» не будет давать комментариев по ситуации Мбаппе, пока игрок не объявит решение клубу
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Французский «ПСЖ» не намерен давать каких-либо комментариев по ситуации звёздного нападающего Килиана Мбаппе, пока футболист не расскажет руководству клуба о решении по своему будущему. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал». Также появлялась информация, что французский футболист уже определился с тем, где он будет жить в столице Испании.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 28 матчах за «ПСЖ» во всех официальных турнирах, где отметился 29 забитыми мячами и семью результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 180 млн.

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