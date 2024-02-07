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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи должен будет узнать о решении Килиана Мбаппе первым

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи должен будет узнать о решении Килиана Мбаппе первым
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Между президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи и нападающим команды Килианом Мбаппе существует договорённость относительно принятия форвардом решения о своём будущем. Стороны заключили джентльменское соглашение на этот счёт в августе прошлого года, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, на данном этапе Аль-Хелаифи не обладает никакой информацией, ему ничего не известно о достигнутой договорённости между Мбаппе и «Реалом». Напомним, ранее появилась информация, что Килиан близок к переходу в мадридский клуб. Сообщалось, что француз уже определился с тем, где он будет жить в столице Испании.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 29 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.

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