Председатель «Спартака»: всё будет хорошо, мы не можем поступить неправильно с Джикией

Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матицын высказался о возможном новом контракте защитнику команды Георгию Джикии.

«Всё будет хорошо. Много зависит от разных факторов. Джикия – капитан и он является символом нашей команды. Мы не можем себе позволить поступить как-то неправильно по отношению к капитану. Предложим ли новый контракт Джикии? Я пока не знаю и ничего не могу сказать», — приводит слова Матицына «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы Джикии, заявил, что при Гильерме Абаскале нового контракта со «Спартаком» не будет. Также сообщалось, что турецкий «Трабзонспор» предложил контракт Джикии.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.