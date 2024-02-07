Председатель совета директоров «Спартака» Матицын заявил, что Джикия останется в клубе

Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матицын заявил, что защитник команды Георгий Джикия останется в клубе.

«Останется ли Джикия? Конечно. Есть какие-то вопросы?» — приводит слова Матицына «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы Джикии, заявил, что при Гильерме Абаскале нового контракта со «Спартаком» не будет.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.