Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Председатель совета директоров «Спартака» Матицын заявил, что Джикия останется в клубе

Председатель совета директоров «Спартака» Матицын заявил, что Джикия останется в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Спартака» Александр Матицын заявил, что защитник команды Георгий Джикия останется в клубе.

«Останется ли Джикия? Конечно. Есть какие-то вопросы?» — приводит слова Матицына «РБ Спорт».

Напомним, ранее футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы Джикии, заявил, что при Гильерме Абаскале нового контракта со «Спартаком» не будет.

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности 30-летний защитник провёл на поле 706 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» — контракта не будет». Заявление агента Джикии
Эксклюзив
«Если Абаскаль останется в «Спартаке» — контракта не будет». Заявление агента Джикии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android